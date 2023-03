Negócios lança podcast “O Lugar Delas” para comemorar Dia da Mulher

uotas, desafios, diferenças, salários, licenças, representatividade, créditos, poupanças, gestão financeira, entre muitos outros assuntos.

A partir desta segunda-feira, o Negócios lança "O Lugar Delas", uma série de três podcasts por ocasião do Dia da Mulher e para celebrar o papel das mulheres que mexem com a economia portuguesa.Conduzido pela jornalista Marta Velho e também por Vítor Rodrigues Oliveira, editor de Empresas, Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia, e Leonor Mateus Ferreira, editora de Mercados, o podcast "O Lugar Delas" conta com um leque de seis convidadas de luxo para debater três esferas do papel das mulheres na economia.Vera Pinto Pereira, CEO da EDP Comercial, e Fátima Carioca, Dean da AESE Business School, conversam sobre as líderes das empresas portuguesas.Ana Vieira, Secretária-geral da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, e Sandra Ribeiro, Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, falam sobre as mulheres no mercado de trabalho.Sara Antunes, Diretora de Comunicação e Conteúdos no Doutor Finanças, e Sandra Maximiano, Economista e professora associada no ISEG, debatem as finanças pessoais no feminino.Ao longo de três dias, vão ser divulgadas, no site do Negócios e plataformas habituais, estas conversas de mulheres sobre temas como q