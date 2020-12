Ninguém sabe quantos médicos há no ativo

Não há dados que quantifiquem o número de médicos no ativo em Portugal, apenas aproximações. Este facto é destacado no relatório Health at a Glance da OCDE, em que se observa que a Grécia é o único outro país da União Europeia a apresentar este problema.

