Níveis de armazenamento de água nas bacias portuguesas bem abaixo de 2018

A seca em 2019 já está a ter impacto em Portugal e em Espanha, com o armazenamento nas bacias hidrográficas portuguesas em níveis "francamente inferiores" aos registados em 2018, mostram os dados enviados ao jornal Público pelo Ministério do Ambiente e da Transição Energética.





De acordo com a mesma publicação, a situação abarca o conjunto da Península Ibérica já que a albufeira de Alcântara do rio Tejo, em Espanha, apresenta atualmente um volume total de água armazenada de 58%, abaixo dos níveis verificados nos dois anos anteriores.





Uma fonte do Ministério do Ambiente confirmou ainda ao Público os dados inicialmente noticiados pela TSF e que dão conta de que "a água que chegou desde Janeiro à Barragem do Fratel, a primeira do lado português, é menos de metade do que aconteceu nos mesmos meses de 2017 e 2018, anos que já tinham sido de pouca água".



A estação radiofónica acrescentava então que o rio nunca apresentou caudais tão baixos.





Note-se que a escassa chuva já fez com que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocasse 57% do território continental em seca moderada, 38% em seca fraca e 5% em seca severa.