Nova SBE assume organização das Conferências do Estoril

A Nova School of Business & Economics (Nova SBE) assumiu a gestão das Conferências do Estoril, até agora organizadas pela Câmara de Cascais, que foram criadas em 2009 e trouxeram a Portugal alguns dos maiores líderes nacionais e internacionais em várias áreas, como Nouriel Roubini, Edward Snowden ou Sérgio Moro.



Numa nota enviada às redações esta segunda-feira, 18 de janeiro, o autarca Carlos Carreiras (PSD) promete manter o apoio ao evento, que na última edição, em 2019, já teve a colaboração desta faculdade de economia, falando numa "nova casa, mas com o mesmo compromisso, com a mesma liberdade, pluralismo e humanismo".

A primeira edição desta conferência internacional a ser implementada pelos novos organizadores está agendada apenas para 2022, mas acaba de ser apresentada uma nova identidade visual, um novo site e também a assinatura "A Future of Hope", que pretende marcar o reposicionamento e o novo rumo das Conferências do Estoril.

Queremos dar palco à geração do propósito e a todos aqueles que querem mudar e criar impacto no mundo. Daniel Traça, "dean" da Nova SBE

"Como escola europeia de negócios e economia disruptiva, queremos dar palco à geração do propósito e a todos aqueles que querem mudar e criar impacto no mundo. Queremos promover um diálogo aberto e intergeracional que contribua com soluções para os desafios mais urgentes do mundo para um futuro sustentável e inclusivo comum a todos", aponta Daniel Traça, "dean" da Nova SBE.