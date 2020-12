Nova SBE melhora no Ranking FT das melhores escolas de gestão da Europa

O Financial Times divulgou esta segunda-feira (dia 7 de dezembro) o seu ranking de melhores escolas de Gestão da Europa. A Nova SBE ocupou a 26.ª posição, sendo a universidade portuguesa mais bem classificada.





A Nova SBE (School of Business & Economics) subiu neste ano atípico quatro posições em relação a 2018 e 2019, estando agora no top 30 deste ranking internacional.



Contudo, apesar de ser a melhor classificada a nível nacional, não é a única a ingressar neste top 90. A Universidade Católica de Lisboa ocupa o 31.º lugar, sendo que subiu uma posição em relação ao ano transato. Já a Porto Business School encontra-se em 2020 na 79.ª posição, uma descida de dez lugares face ao ano anterior. O ISCTE ocupava em 2019 o 66.º lugar, no entanto este ano não se encontra entre as melhores universidades de acordo com o Financial Times.





Esta avaliação das Escolas de Gestão Europeias por parte do Financial Times baseia-se nas pontuações globais que cada escola obteve para cada classificação em que participa, como MBA, Educação Executiva, Mestrado em Gestão e EMBA.





A universidade situada em Carcavelos mantém-se em 22.º lugar do "The Lisbon MBA", programa desenvolvido em parceria com a Católica de Lisboa e com colaboração do MIT Sloan. O "Mestrado em Gestão" da escola de negócios portuguesa está classificado na 15.ª posição e os seus programas abertos e customizados de "Formação de Executivos" ocupam respetivamente as 26.ª e 27.ª posições.





Para Daniel Traça, Dean da Nova SBE, "este reconhecimento que coloca uma vez mais a Nova SBE no Top 30 das melhores escolas da Europa, resulta da aposta da escola num crescimento sustentado, numa cultura de inovação e excelência e na internacionalização nos mestrados e na formação de executivos".



"Temos ano após ano consolidado a nossa performance neste que é um dos mais reputados rankings mundiais, o que muito orgulha toda a nossa comunidade académica. Este reconhecimento traz-nos, como é natural, a responsabilidade de querer continuar a diferenciar-nos pela qualidade do nosso ensino, investigação e contributo para uma sociedade cada vez mais sustentável e global", realça Traça num comunicado da Nova SBE.