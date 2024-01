Novas regras da UE exigem esforço seis vezes acima do histórico

Ajustamento da dívida com novas regras orçamentais europeias exige até à próxima década um saldo primário estrutural muito acima da média histórica dos últimos 15 anos. Mas o próximo Governo deverá beneficiar do ponto de partida mais favorável do presente.

