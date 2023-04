Novo recorde de vagas no Ensino Superior

As universidades e politécnicos do Estado têm disponíveis 54.036 lugares no próximo ano lectivo, o que, de acordo com o jornal Público , é um novo recorde.Ainda assim, a oferta aumenta apenas 0,7% (396 vagas adicionais) face ao anterior valor máximo registado em 2022 (53.640), quando houve uma subida de 1.400 lugares.O aumento é conseguido por via de cursos de tecnologias digitais e nas licenciaturas em ensino básico (para ser professor), de acordo com a análise do jornal. Por outro lado, os cursos que têm médias mais altas quase não têm aumento de vagas.Além dos 54 mil lugares no concurso nacional de acesso há ainda 697 lugares para concursos locais para cursos de Música, Teatro, Cinema e Dança feitos diretamente nas universidades.A lista de vagas divulgada este domingo é conhecida cerca de três meses mais cedo do que tem sido hábito, para que os estudantes tenham pelo menos duas semanas para se prepararem até ao começo das aulas.