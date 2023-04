Reitores exigem 60 milhões ao Governo devido a “rutura” orçamental

O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) vai exigir ao Governo um reforço de cerca de 60 milhões de euros nas verbas transferidas para as instituições de ensino superior, para fazer face ao impacto da inflação, avança o Público (acesso pago) na edição desta terça-feira.





Segundo os reitores, o valor real não foi tido em conta no momento de preparação do Orçamento do Estado (OE) de 2023. O presidente do organismo, António Sousa Pereira, alerta que já há instituições "em situação de rutura" e quem saiba que vai ter "dificuldades em pagar salários" na fase final deste ano, se não houver mais dinheiro.





Leia Também Novo recorde de vagas no Ensino Superior

"Só estamos a conseguir aguentar com muita prudência e adiando investimentos críticos, nomeadamente ao nível da modernização das instalações e equipamentos", lamenta o presidente do CRUP.

A dotação orçamental para as instituições de ensino superior - 1.200 milhões de euros - foi preparada em agosto do ano passado quando a inflação prevista era de cerca de 3%. Por isso, os reitores das universidades públicas pedem agora uma verba adicional de cerca de 60 milhões de euros.