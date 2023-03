Número recorde de 92.664 novos contratos de arrendamento celebrados em 2022

Leia Também Nunca se celebraram tantos contratos de arrendamento

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), no ano passado foram celebrados 92.664 novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares, um aumento superior a 6% em relação ao ano anterior e o número mais elevado já registado. É, também, a primeira vez que são celebrados mais de 90 mil contratos de arrendamento num só an, avança o Público esta quinta-feira.Isto num ano em os valores das rendas continuam a aumentar a um ritmo acelerado e a atingir também os níveis mais elevados de sempre. Segundo o INE, no último trimestre do ano passado, o valor mediano das rendas acabou por se fixar em 6,52 euros por metro quadrado no conjunto de 2022, um valor ligeiramente mais baixo mas que, ainda assim, continua a ser o mais elevado de que há registo e representa uma subida de quase 8% face ao ano anterior.No município de Lisboa concentra-se mais de 10% do total de novos contratos em todo o país: em 2022 foram celebrados 9956 contratos de arrendamento habitacional, um aumento de 4,3% face a 2021. No ano passado, a renda mediana na capital aumentou quase 15% e atingiu os 12,88 euros por metro quadrado, o valor mais elevado de todo o país.No Porto celebraram-se em 2022 4575 novos contratos de arrendamento neste município, um aumento de cerca de 1% em relação a 2021, num ano em que a renda mediana nesta cidade cresceu quase 13% e chegou aos 9,98 euros por metro quadrado. Este foi o maior aumento anual de rendas já registado no Porto, pelo menos desde 2017.