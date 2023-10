O debate do IUC que ganhou asas com a privatização da TAP

O primeiro dia de debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2024 acabou como começou: com o imposto único de circulação (IUC). O primeiro-ministro abriu a discussão ao ataque, acusando a oposição de querer “assustar os portugueses” tal como fez há um ano com a questão da atualização das pensões. E deixou uma garantia em forma de promessa: “Daqui a um ano, todos saberão quem

...