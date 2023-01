O que deita por terra uma empresa?

Diminuição do volume de vendas (80% dos casos), problemas específicos do setor (35%), aumento da concorrência (12%). Pode haver muitos problemas que levam uma empresa a apresentar-se à insolvência, mas estes são os principais, de acordo com os resultados, ainda preliminares, de um estudo da Nova School of Law (NSL) e do ISCTE-IUL no âmbito do projeto In_Solvens para as insolvências ocorridas entre 2004 e 2020 a partir de dados fornecidos

...