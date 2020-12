O que muda em 2021 com alimentação, despesas de saúde e tabaco

Se o Orçamento do Estado para 2021 não trouxe alterações ao nível dos impostos sobre o consumo, o aumento do salário mínimo e a evolução das matérias-primas podem mexer nos preços da alimentação. No tabaco esperam-se aumentos. E o material de proteção contra a covid-19 conta como despesa de saúde no IRS.

