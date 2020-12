O que se espera nos rendimentos do trabalho e reforma

Nas pensões, nos salários do público ou do privado o padrão é o mesmo: sobem os rendimentos mais baixos. Nas pensões, o aumento extra de 10 euros é atribuído a todos os reformados com rendimentos até 658 euros. No trabalho, os aumentos serão parcos. Haverá para quem ganha o salário mínimo ou perto disso. Trabalhadores com competências digitais poderão sair beneficiados.

O que se espera nos rendimentos do trabalho e reforma









