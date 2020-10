OCDE falha acordo para "taxa Google" prevista para este ano

A OCDE não conseguiu chegar a um acordo político com os seus 137 países para o "imposto Google", devido a pontos de vista divergentes. No entanto, a organização continua a sua luta pela tributação das multinacionais tecnológicas e, salienta, que em causa estão a redistribuição de 85 mil milhões de euros e um crescimento económico anual de um ponto percentual. A nova meta passa por alcançar um acordo em meados do próximo ano.

O objetivo deste acordo é que as empresas digitais paguem impostos pelos seus negócios nos locais onde atuam, mesmo quando realizam vendas à distância. Esta medida assume-se como inovadora no que toca à tributação das empresas multinacionais e é um dos pilares fundamentais do plano de recuperação da OCDE.

De acordo com o secretário-geral da OCDE, Ángel Gurría, é fundamental que se chegue a um acordo, uma vez que "se falhar, corremos o risco das guerras fiscais se transformarem em guerras comerciais, num momento em que a economia global já está a sofrer muito". Já em 2019 Gurría salientava a ideia de que se não existisse em 2020 um acordo existia o risco "dos países agirem unilateralmente".