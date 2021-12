OCDE volta a criticar corte “substancial” nas pensões antecipadas

“O objetivo político de penalizar tão fortemente as pensões antecipadas não é claro”, reitera a OCDE. Críticas ganham força depois de o fim do fator de sustentabilidade ter sido exigido para a aprovação do Orçamento do Estado.

