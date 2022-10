OE 2023 não tem medidas “que no ano seguinte não estarão lá”, diz Medina

O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirma que as medidas avançadas na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, e que incluem reduções seletivas de IRC para empresas e algum alívio de IRS para as famílias, não são para reverter mais tarde.

"Não estamos a tratar de medidas que podemos fazer num ano, mas que depois no ano seguinte não estarão lá", assegurou nesta segunda-feira, na conferência de imprensa posterior à entrega do documento do Governo no parlamento.





A promessa serve para ilustrar a definição da "estabilidade" do Executivo na apresentação da proposta de Orçamento, que leva de slogan "estabilidade, confiança, compromisso".

O "compromisso", como em anos anteriores, é assumido com as "contas certas", que antecipam um défice de 0,9% no próximo ano e uma redução do peso da dívida pública em 4,2 pontos percentuais, para 110,8% do PIB.

Portugal deixará de estar isolado com a terceira maior dívida pública no espaço do euro e passará a estar acompanhado, praticamente em ex-aequo, de Espanha, França e Bélgica. explicou o ministro.

Já a confiança será, segundo Medina, reflexo das expetativas de crescimento, de 1,3%, mesmo num cenário de recessão na Zona Euro, para a qual se espera uma quebra económica em 0,9%.







Em atualização