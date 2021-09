Oito em cada dez vouchers de acesso a manuais escolares grátis foram usados

do ensino obrigatório (do 1.º ano ao 12.º ano) de escolas públicas e privadas com contratos de associação. Apenas os alunos de escolas privadas sem contrato de associação ficam de fora deste programa de gratuitidade e reutilização de manuais.

têm de se registar na

ou na app Edu Rede Escolar

. Desta forma, terão acesso aos respetivos vouchers para os manuais escolares e à

, onde pode ser feito o levantamento.



Como os vales são emitidos aleatoriamente, os alunos poderão ter direito a manuais novos ou reutilizados. Os manuais novos são levantados na livraria aderente que cada família escolha, enquanto os manuais reutilizados são levantados na escola que o aluno frequenta.

O Governo anunciou esta quinta-feira que, dos cerca de 6 milhões de vouchers emitidos para os alunos terem acesso a manuais gratuitos, 80% foram utilizados este ano. O Ministério da Educação estima que os vouchers, emitidos através da plataforma MEGA, contribuíram para a poupança de "cerca de 1 milhão de alunos e respetivas famílias"."Com o ano letivo em curso, cerca de 6 milhões de vouchers foram emitidos através da plataforma MEGA, prevendo-se que as movimentações que ainda ocorram, por parte das escolas, sejam muito residuais", refere o Ministério da Educação, em comunicado, salientando que, desses 6 milhões de vouchers, "a percentagem de resgates é já de cerca de 80%".Segundo o Governo, isso significa que "a esmagadora maioria dos encarregados de educação e/ou alunos levantaram os manuais disponibilizados gratuitamente pelo Ministério da Educação". "Esta é uma medida importante uma vez que representa uma poupança muito significativa nos orçamentos familiares, a cada ano", acrescenta.Este é o terceiro ano consecutivo em que o Governo oferece manuais escolares a todos os alunosPara beneficiar dos livros escolares gratuitos, os pais e/ou encarregados de educaçãoplataforma MEGAlista das livrarias aderentes