Olhar o futuro: Três líderes empresariais discutem desafios do país

São rostos conhecidos do mundo empresarial e que têm em comum a experiência de terem vivido e trabalhado no estrangeiro. Cristina Fonseca, empreendedora e venture partner da Indico Capital Partners, Miguel Stilwell d’Andrade, CEO da EDP, e António Pires de Lima, CEO da Brisa, não veem como uma inevitabilidade que o país salte de crise em crise. Acreditam que as empresas devem ser o ponto de partida para a criação de valor. Sobre o Plano de Recuperação e Resiliência são muitas as dúvidas acerca da utilização da bazuca da UE."Portugal teve algumas fragilidades no período da troika, que foi obviamente muito intensa. Mas temos de ter a ambição de que não seja inevitável [viver de crise em crise] e que possamos dar passos para melhorar o enquadramento macroeconómico do país", afirmou o presidente executivo da elétrica numa conversa gravada para o aniversário do Negócios "de olhos no futuro".

Leia Também O PRR e o que aí vem

Pires de Lima, da Brisa, sublinhou que "há uma certa cultura de aceitar a mediania", defendendo que deve haver "um compromisso promovido pelas principais entidades políticas" que permita a Portugal caminhar para o ranking "dos dez países mais competitivos". Cristina Fonseca, fundadora da Talkdesk e empreendedora, já fez esse caminho. Por isso, frisou que Portugal tem de deixar de ser um país que vende minutos dos seus mais qualificados trabalhadores. "A tecnologia deu-me a possibilidade de criar uma empresa global. Eu nunca pensei na internacionalização", resumiu.