É pouco tempo [para aplicar as verbas do PRR] e só se vai conseguir investir esse dinheiro de forma razoável se se contar com as empresas em primeiro lugar.O nível de investimentos previstos e os montantes previstos são de tal ordem que se não se contar com as empresas em primeiro lugar na execução das verbas muito desse dinheiro não vai ser investido a tempo ou vai ser desbaratado.É importante pôr as empresas a bordo do plano e que sejam os drivers principais da mudança. É preciso funcionar num registo de parceria entre o público e o privado para que o dinheiro que aí vem [no âmbito do PRR] seja utilizado e bem investido.Cerca de 90% das pessoas que formamos ao nível de doutorados não saem das universidades. É um capital científico enorme que está por explorar.