Os negócios nacionais que marcaram o ano

Logoplaste vendida a fundo do canadá. Terá sido o negócio que mais dinheiro envolveu este ano em Portugal - 840 milhões de euros. A Carlyle vendeu a posição que detinha na Logoplaste (60% do capital) a um fundo de pensões de professores do Canadá - que gere ativos de 178 mil milhões de euros (o equivalente a mais de dois terços do PIB português). A fabricante de plásticos ficou avaliada em 1,4 mil milhões de euros. Alexandre Relvas e a família de Filipe de Botton mantiveram 40% do capital da empresa, que tem mais de 60 fábricas em 16 países.

