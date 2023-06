Países Baixos acusam grupo "pró-russo" de atacar site do maior porto da Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O maior porto da Europa, em Roterdão, nos Países Baixos, foi alvo de um ataque informático na semana passada, o qual foi imputado pela administração desta infraestrutura a "hackers" "pró-russos", segundo o fonte oficial contactada pela Bloomberg.





Além do site de Roterdão, foram atacados os portos de Amesterdão, Groningen e Haia. O Centro Nacional de Cibersegurança acusou grupos pró-russos deste ataque. Os ataques terão partido de computadores com IP russos e sérvios.





A agência holandesa de informação, RTL, revela que o grupo autobatizado de "NoName057 (16)" alegou que os ataques foram uma retaliação face ao facto de os Países Baixos terem comprado tanques suíços à Ucrânia, no âmbito da guerra contra Moscovo.





Leia Também Sistema energético ucraniano estabilizado após dias sem luz devido a ataques russos

A Bloomberg tentou contactar o Centro Nacional de Cibersegurança para obter mais esclarecimentos sobre este assunto, mas não obteve resposta.





No início deste ano, várias agências de inteligência já tinham alertado que as infraestruturas marítimas holandesas estavam sob ameaça de sabotagem por parte da Rússia.





Se, por um lado, o site do porto de Amesterdão ficou apenas uma hora sem funcionar no passado dia 6 de junho, o portal do Groningen Seaports ficou dois dias offline. Nenhum dos portos pagaram um resgate aos "hackers" nem foram roubados quaisquer tipo de dados.