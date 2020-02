Parlamento aprova incentivos à compra de bicicletas

O incentivo à introdução no consumo de veículos de zero emissões, vai passar a aplicar-se também à aquisição de bicicletas, até um máximo de 100 euros, de acordo com uma proposta do PAN aprovada esta terça-feira na votação na especialidade do Orçamento do Estado 2020.

De acordo com a proposta do PAN, agora aprovada, "o incentivo previsto no número anterior é ainda extensível às bicicletas, traduzido na forma de atribuição de unidades de incentivo no valor de 10 % do valor da bicicleta, até ao máximo de 100 euros".





Votaram a favor o PS, Bloco de Esquerda e PAN. CDS e Iniciativa liberal abstiveram-se e o PSD, PCP e Chega votaram contra.

Ainda para as bicicletas, foi aprovada uma proposta do Bloco de esquerda que prevê a criação de um plano para garantir a intermodalidade da bicicleta nos transportes públicos e para a supressão de obstáculos ao transporte de bicicletas nos transportes públicos. Em causa estão, nomeadamente, barcos, comboios, metro e autocarros.

Para a concretização do dito plano, fica já estabelecido que será disponibilizada uma verba "de pelo menos € 250 000 disponível", destinada a "entidades de transportes coletivos de capitais exclusivamente públicos" e que será "entregue mediante concurso".





votaram a favor desta proposta do Bloco, além do próprio partido, o PCP, PAN e PS. Os deputados do PSD, CDS e Iniciativa Liberal optaram pela abstenção e o Chega votou contra.