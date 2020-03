Decathlon fechou em Gaia a maior produtora europeia de bicicletas

Ninguém atende os telefones na RTE e na A.J. Maias, as duas maiores produtoras portuguesas de bicicletas, com a primeira, que tem sede em Gaia, a ostentar mesmo a chancela de maior fábrica de montagem de "bikes" da Europa.





"Estão fechadas. Como trabalham em exclusivo para a Decathlon, com o fecho do grupo francês, por causa da covid-19, tiveram também que encerrar", confirmou, ao Negócios, Gil Nadais, secretário-geral da Abimota – Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins.





Segundo este dirigente associativo, a RTE Bikes emprega cerca de 700 pessoas e "monta 1,3 milhões de bicicletas por ano para a Decathlon", enquanto a A.J. Maias, que tem aproximadamente 300 trabalhadores, "fabrica umas 400 mil anuais" para o mesmo grupo gaulês.





A Decathlon tem perto de 1.700 lojas em 57 países, emprega cerca de 93 mil pessoas e fechou o último exercício com uma faturação de 12,4 mil milhões de euros.





A cadeia francesa de desporto foi obrigada a fechar as suas 25 lojas em Portugal na passada sexta-feira, 20 de março, mandando para casa cerca de 1.800 trabalhadores.

"Em concordância com as medidas governamentais, a partir de amanhã [sexta-feira], todas as lojas Decathlon Portugal estão encerradas, até novas indicações", lê-se num email enviado pela empresa aos seus "stakeholders".