Pedido para alterar área de construção obriga a rever IMI

Uma alteração ao que está previsto no alvará de loteamento de um terreno para construção obriga, de imediato, a uma revisão do valor patrimonial para efeitos de IMI. Se o município vier depois a levantar alguma dúvida ou a embargar a obra, a situação pode reverter-se, mas com nova revisão.

