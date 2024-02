Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA diminuíram em 6.000 na semana passada

Os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos diminuíram em 6.000 na semana concluída em 3 de fevereiro, para 218.000, face à semana anterior, anunciou esta quinta-feira o Departamento do Trabalho norte-americano.Na semana terminada em 27 de janeiro, as novas inscrições para subsídio de desemprego na maior economia do mundo, tinham-se situado em 227.000, depois de terem sido revistas em alta a partir da estimativa inicial de 224.000 pedidos.Na semana que findou em 3 de fevereiro, os economistas consultados pela Bloomberg esperavam que as novas inscrições se situassem em 220.000.Já a média das últimas quatro semanas, que constitui um indicador mais fiável da evolução do mercado laboral, fixou-se em 212.250, face às 208.500 inscrições (número revisto) da semana anterior.