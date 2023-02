PRR: Agendas mobilizadoras e projetos de habitação em risco "preocupante" de atrasos

Os investimentos ligados às agendas mobilizadoras, habitação, florestas e digitalização nas escolas estão em risco "preocupante" de falhar os prazos definidos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A avaliação consta do relatório da comissão de acompanhamento da execução do PRR, divulgado esta quarta-feira, com dados referentes a 2022.Na apresentação do relatório, o presidente da comissão de acompanhamento do PRR, Pedro Dominguinhos (na foto), explicou que os atrasos na concretização dos investimentos em causa devem-se a atrasos na avaliação das candidaturas ou no lançamento de concursos ou escassez de procura. Além disso, destacou ainda que há metas definidas que são "extremamente difíceis de concretizar" e que o aumento de custos com a inflação estão a obrigar a uma "redefinição de projetos".Dos 69 investimentos do PRR analisados pela comissão de acompanhamento do PRR, Pedro Dominguinhos referiu que "a maioria dos investimentos está classificada como positiva". Desses investimentos, 33 estão "alinhados com planeamento", 21 estão com necessidade de acompanhamento, 13 são preocupantes e dois estão classificados como "críticos".Pedro Dominguinhos alertou que, entre os investimentos que estão mais atrasados em termos de execução, destacam-se os das agendas mobilizadoras são, que aparecem classificados no relatório como estando "em situação crítica".Face a isso, defendeu que é fundamental "definir o modelo de acompanhamento dos investimentos" a realizar para que as verbas alocadas às empresas sejam integralmente executadas dentro dos prazos definidos. "Isso é algo que os consórcios pedem. É urgente definir rapidamente esse modelo de acompanhamento", referiu.(em atualização)