Pedro Sanchéz mantém núcleo duro nas pastas económicas mesmo com BEI na mira

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez vai manter o núcleo duro do executivo e nem Nadia Calviño será substituida, mantendo-se como vice-presidente e com a pasta da Economia, apesar de o seu nome poder ser escolhido no início de dezembro para a liderança do Banco Europeu de Investimento (BEI).Além de Nadia Calviño, também Yolanda Díaz mantém a pasta do Trabalho e Teresa Ribera continua com a Energia.No campo económico, a única a reforçar poderes é María Jesús Montero. A ministra da Fazenda e da Função Pública ganha mais um galão num executivo espanhol e passa a ser quarta vice-presidente do executivo.A pasta da Indústria será ocupada por um novo nome, o antigo presidente da câmara municipal de Barcelona, Jordi Hereu. Licenciado em Administração e Gestão de Empresas, o novo ministro tem um MBA pela ESADE.O novo Governo manterá o número de pastas que tinha até agora, ou seja 22, das quais 12 estarão nas mãos de mulheres e cinco serão para o Sumar. A pasta da igualdade volta às mãos do PSOE, depois de na última coligação ter estado fora das mãos socialistas, passando a ser comandada por Ana Redondo García.Do lado do Sumar, o até então porta-voz do partido, eurodeputado e um dos relatores do regulamento europeu sobre criptoativos (MiCA) e das alterações ao regulamento sobre informações que acompanham a transferência de fundos (tendo em vista os criptoativos), Ernest Urtasun, será ministro da Cultura.A líder do Más Madrid, Mónica García, será responsável pela Saúde; o ex-líder do Podemos, Pablo Bustinduy, dos Direitos Sociais, e a porta-voz da IU, Sira Rego, da Infância e Juventude.