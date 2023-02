Pensionistas estão a perder 471 euros por mês em relação ao último salário

Leia Também Só 17% dos portugueses poupam regularmente um montante fixo do rendimento

De acordo com um estudo da Deco Proteste, neste momento os pensionistas portugueses estão a perder cerca de 471 euros por mês ou 6.594 euros anuais face ao valor do último salário. Este cenário aplica-se a 43% dos aposentados, cuja única fonte de rendimento é a pensão legal paga pelo Estado, seja via Segurança Social, no caso do setor privado, ou Caixa Geral de Aposentações, que serve a Função Pública.As conclusões são de um inquérito realizado a reformados portugueses, entre os 65 e 84 anos, pela Deco Proteste, e cujas conclusões são avançadas pelo DN/Dinheiro Vivo Numa faixa etária mais jovem, o mesmo estudo revela que mais de 61% dos portugueses em idade ativa não está neste momento a poupar para a reforma. A justificação apresentada pelos inquiridos para a reduzida preocupação, entre os 25 e 65 anos, em preparar financeiramente a pensão futura é a perda de rendimentos.No entanto, quase um terço das pessoas que responderam ao estudo da Deco Proteste têm a expectativa de vir a receber como pensão entre 50% e 75% do último salário. E cerca de um quarto acredita mesmo que pode ter entre 75% e 100%. A maioria dos inquiridos (63%) desconhece quanto vai receber.A Deco Proteste comparou as respostas dos que estão entre os 25 e 65 anos e as do grupo da faixa etária superior e concluiu que os primeiros estão mais pessimistas relativamente à pensão que os espera: apenas 36% dos inquiridos consideram que o valor será suficiente. Já entre os mais velhos, 52% afirmaram que a pensão iria ser adequada.