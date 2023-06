Pensionistas isentos de descontos para a ADSE caem 12% num ano

O número estava a subir, mas a tendência inverteu-se depois de o Governo ter alterado as regras de isenção. Há agora 58 mil pensionistas isentos, menos cerca de 8 mil do que no ano passado.



Durante anos, discutiu-se se deveria ser o orçamento e não a ADSE a financiar as isenções. Governo optou por travar o aumento do isentos. Sérgio Lemos Catarina Almeida Pereira catarinapereira@negocios.pt 29 de Maio de 2023 às 09:35







O número de pensionistas do Estado que estão isentos de descontos para a ADSE caiu 12% num ano, passando para 58 mil. Este universo estava a aumentar de ano para ano, mas a tendência inverteu-se depois de o Governo ter aprovado uma nova regra que não só trava o aumento como reduz o número de isentos.



