Pensionistas vão ter bónus ainda este ano

Mexidas no IRS, no IVA de alguns produtos, apoios para as famílias mais pobres e um extra para as pensões. O Governo está a ultimar um pacote de 2 mil milhões de euros para travar as perdas de rendimento das famílias. Medidas são temporárias, mas podem pesar em 2023.

Pensionistas vão ter bónus ainda este ano









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Pensionistas vão ter bónus ainda este ano O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar