Perto do pico, Portugal espera por novo estado de emergência

Os especialistas avisam que o pico de sete mil infeções diárias deverá acontecer no final do mês ou no início de dezembro. A renovação do estado de emergência é votada esta sexta-feira na Assembleia da República.

Perto do pico, Portugal espera por novo estado de emergência









