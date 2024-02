Peso da dívida pública caiu para 98,7% em 2023

Leia Também Como Portugal, Chipre e Grécia surfaram a descida da dívida destacaram-se as emissões líquidas positivas de certificados de aforro (14,4 mil milhões de euros), refere.

em depósitos das administrações públicas se reduziram em 2,5 mil milhões de euros ao longo do ano passado.

, numa forte antecipação da descida que era projetada pelo Ministério das Finanças Públicas no planeamento orçamental.O valor foi divulgado nesta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP) tendo como base uma estimativa do PIB de 2023, ainda não apurado, e representa um recuo de 13,7 pontos percentuais no rácio do endividamento público nacional.Com a descida, a dívida passa a representar menos de um ano da riqueza nacional produzida, o que já não se verificava desde o terceiro trimestre de 2010, há mais de uma década.As últimas projeções do Governo, demissionário, apontavam para que o cenário de uma dívida abaixo de 100% do PIB apenas fosse atingido no final deste ano. Já a Comissão Europeia, por exemplo, previa que a fasquia apenas fosse alcançada em 2025.A nota de informação estatística do BdP indica que, além da redução do nível da dívida face ao PIB, houve também uma diminuição substancial no valor nominal da dívida, em 9,3 mil milhões de euros, para 263 mil milhões de euros.Segundo o BdP, para a diminuição pesou um redução de 11 mil milhões de euros em títulos de dívida de longo prazo, de 4,2 mil milhões de euros nos títulos de longo prazo, e em igual medida nos certificados do Tesouro, havendo ainda uma redução de 3,1 mil milhões de euros nos valores devidos pelas administrações pública sem empréstimos. A contrapesar, "Também os ativosEm atualização