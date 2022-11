Peso das exportações das multinacionais recua

No ano passado, o peso das exportações das filiais estrangeiras a operar em Portugal regressou a níveis do pré-pandemia.









As exportações de bens das filiais estrangeiras a operar em Portugal regressaram a níveis pré-pandemia em 2021, mas o seu peso no total das exportações nacionais voltou a recuar. A tendência tem-se verificado, pelo menos, nos últimos três anos, com as multinacionais a representarem uma fatia cada vez menor dos bens que o país vende ao exterior. Isso significa, por outro lado, que as empresas "made in Portugal" estão a ganhar ...