PIB cresce à boleia do fundo de recuperação da UE até 2040

O impacto do PRR na economia portuguesa vai subindo todos os anos, até atingir um pico de 2,4 pontos percentuais em 2026. A partir daí, o impacto destes fundos europeus na economia portuguesa abranda. Ainda assim, a expectativa dos responsáveis de Bruxelas é de que o Next Generation EU possa continuar a alavancar o nível do PIB em 1,5% por ano.

