PIB do Reino Unido cresce 0,3% em janeiro, acima das expectativas dos analistas

Leia Também Crescimento do PIB do Reino Unido desacelera para 0,1% em novembro

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,3% em janeiro, contra com um declínio de 0,5% em dezembro passado, acima das expectativas dos analistas, anunciou esta sexta-feira pelo Office for National Statistics (ONS).O maior impulso foi do setor dos serviços, que cresceu 0,5% em janeiro, depois de ter caído 0,8% no mês anterior, com as maiores contribuições para o crescimento provenientes da educação, saúde e atividades sociais, bem como das artes, entretenimento e atividades recreativas, disse o ONS.A produção caiu 0,3% em janeiro, depois de um crescimento de 0,3% em dezembro de 2022, enquanto o setor da construção recuou 1,7% no primeiro mês deste ano, após ter permanecido estável em dezembro do ano passado.O diretor de estatísticas económicas do ONS, Darren Morgan, disse que embora "a economia tenha recuperado parcialmente em janeiro da grande queda verificada em dezembro", "nos últimos três meses e mesmo nos últimos 12 meses, mostrou um crescimento zero".Os resultados do crescimento divulgados esta sexta-feira dissipam os receios de que o Reino Unido possa estar em recessão no primeiro trimestre de 2023, e surge nas vésperas do ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, apresentar a proposta de orçamento de Estado na próxima quarta-feira.Hoje Hunt disse que "face aos graves desafios globais, a economia do Reino Unido tem-se mostrado mais resistente do que muitos esperavam", embora tenha sublinhado que ainda há "um longo caminho a percorrer".A porta-voz do Partido Trabalhista, Rachel Reeves, criticou o facto de a economia nacional mal ter avançado "polegada a polegada" com o Governo conservador.