PIB vai crescer entre 6,5% e 6,8%, prevê Costa Silva

A economia portuguesa "move-se, é resiliente e está preparada para as adversidades do futuro", sublinha o ministro da Economia, António Costa Silva na conferencia de imprensa conjunta do Governo que faz um balanço de 2022 no que toca às políticas seguidas na economia, no emprego e finanças públicas.O ministro aponta que, em 2022, o PIB vai crescer 6,5% a 6,8%, atingindo os 210 mil milhões de euros. E entre 2023 e 2025 a previsão do Banco de Portugal aponta para um crescimento de 1,8% ao ano.Para 2023 o governante prevê um abrandamento da economia mas "temos previsões que apontam que ainda assim haverá um crescimento", reconhecendo "dificuldades" no horizonte, mas havendo um maior investimento publico, de 3.400 milhões de euros.O ministro da Economia sublinhou ainda que Portugal vai ter este ano "o segundo maior crescimento da União Europeia, atrás da Irlanda".Para isso, houve um contributo "significativo" das exportações, que chegam a 50% do PIB este ano entre janeiro e setembro, com a previsão de atingirmos entre 15 mil a 20 mil milhões. Também o setor do Turismo bate recordes este ano com as receitas a atingirem os 18.4 mil milhões de euros, 14% acima de 2019, apontam as previsões apresentadas por Costa e Silva.Mas porque "a Economia portuguesa não é só turismo", Costa e Silva destaca a performance do calçado durante o ano, que envolve 1.850 milhões em exportaçoes, mais 366 milhões (24,6%) face a 2021. "O setor do calçado também é uma revelação e nos primeiros seis meses do ano foram exportados 40 milhões de pares de sapatos para 172 países", salienta o ministro.Em 2023 o ministro quer "acelerar a transição energética e o aumento de eficiência na utilização de recursos" quer "reforçar a inovaçao" e diz estar a trabalhar com o Turismo de Portugal para diversificar e atrair mais turistas em segmentos como a natureza, o mar ou a saúde.