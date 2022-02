PJ impede ataque terrorista na Universidade de Lisboa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária procedeu nesta quinta-feira à realização de "uma operação tendente ao cumprimento de mandados de busca domiciliária, no âmbito de inquérito titulado pela Secção de Investigação do Crime Violento do DIAP de Lisboa, informou a PJ em comunicado, adiantando ter travado um ataque terrorista.

A investigação foi desencadeada por suspeitas de atentado dirigido a estudantes universitários da Universidade de Lisboa, explica.

"Face à gravidade das suspeitas, foi atribuída a máxima prioridade à investigação, a qual permitiria, no dia hoje, às primeiras horas do dia, interromper a atividade criminosa em curso".

Na sequência das buscas realizadas, "seriam apreendidos vastos elementos de prova, que confirmariam as suspeitas iniciais", diz a PJ.

"Além de várias armas proibidas, seriam igualmente apreendidos outros artigos suscetíveis de serem usados na prática de crimes violentos, vasta documentação, isto para além um plano escrito com os detalhes da ação criminal a desencadear".

O arguido detido em flagrante delito pela posse das referidas armas encontra-se igualmente indiciado pela prática do crime de terrorismo. Esse arguido, que tem 18 anos, será amanhã presente a primeiro interrogatório judicial para sujeição à medida de coação tida por adequada, indica ainda o comunicado da Polícia Judiciária.





O Negócios sabe que o detido é aluno da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.