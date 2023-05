PJ realiza buscas nas câmaras do Vila Nova de Gaia e do Porto

Leia Também Vice-presidente da Câmara de Gaia entre os sete detidos em operação da PJ

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar esta manhã buscas nas câmaras de Vila Nova de Gaia e do Porto no âmbito de uma investigação relacionada com crimes cometidos, alegadamente, na área do urbanismo.Fonte judicial disse à agência Lusa que as buscas na autarquia de Vila Nova de Gaia incidem sobre supostos "esquemas de corrupção", envolvendo elementos da vereação, sendo ainda expectável haver detenções, na sequência da emissão de "vários mandados de detenção".Fonte da Câmara do Porto confirmou a realização das buscas da PJ no município. Segundo a mesma fonte, foram apreendidos os telemóveis do vereador do urbanismo, Pedro Baganha, e de uma chefe de divisão do urbanismo.