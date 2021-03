Plano de desconfinamento não terá datas para a reabertura das atividades

O plano de desconfinamento que o Governo vai apresentar no próximo dia 11 de março não deverá incluir datas concretas para a reabertura das atividades.



Segundo o jornal Expresso desta sexta-feira, o "esboço" do plano que António Costa pediu a um grupo de peritos, e que vai apresentar na reunião do Infarmed da próxima segunda-feira, não inclui um calendário, ao contrário do que aconteceu no ano passado, quando o plano de desconfinamento foi dividido em três etapas, por quinzenas.





O primeiro-ministro já desvendou que a reabertura da economia será gradual e irá abranger "progressivamente sucessivas atividades". Mas, de acordo com o semanário, a passagem a cada fase seguinte não será calendarizada. Irá depender do cumprimento de uma série de critérios de saúde pública e acompanhará a evolução das campanhas de rastreio e vacinação.





António Costa também sinalizou que o desconfinamento poderá ter níveis diferentes de acordo com a região do país. E, segundo o semanário, é isso que está previsto. Deverá haver um alívio de restrições a nível local e outro a nível nacional, dependendo do estado da pandemia em cada região.





A reabertura começará pelas escolas, garantiu o primeiro-ministro. As creches e o pré-escolar poderão regressar ao ativo ainda em março, escreve o Expresso.