Pandemia provoca subida recorde da pobreza

O número de pessoas a viver em pobreza em Portugal disparou para 18,4% em 2020, o primeiro ano da pandemia de covid-19, mais 2,2 pontos percentuais do que no ano anterior, a subida mais alta da série do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo os dados do inquérito sobre o rendimento e condições de vida divulgados pelo INE nesta sexta-feira, 17 de dezembro, a pandemia de covid-19 veio inverter uma redução da pobreza em Portugal que se verificava desde 2015, no final da anterior crise.



Em 2019, 16,2% da população vivia abaixo do limiar de pobreza. No ano seguinte, o primeiro da pandemia de covid-19 em Portugal, a taxa de risco de pobreza subiu 2,2 pontos percentuais, para 18,4%. Segundo o INE, esta é "a variação anual mais elevada da série". Além disso, os dados mostram que a taxa de pobreza atingiu em 2020 o valor mais alto desde 2015, quando 19% da população vivia abaixo do limiar de pobreza.



(Notícia em atualização)