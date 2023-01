Rendimento dos portugueses caiu 0,7% em 2021

Leia Também Pandemia provoca subida recorde da pobreza

Depois de terem aguentado o primeiro ano da pandemia, os rendimentos monetários líquidos dos portugueses diminuíram 0,7% em 2021, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 20 de janeiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Segundo o inquérito às condições de vida e rendimento divulgado pelo INE, os rendimentos monetários líquidos caíram 0,7% em 2021 para de 11.014 euros. Em 2020, eram 11.089 euros.No primeiro ano da pandemia os rendimentos subiram 2,7%, de 10.800 euros para 11.089 euros.O INE está a considerar a mediana dos rendimentos monetários líquidos equivalentes, ou seja, os rendimentos do agregado provenientes de trabalho, de capital, propriedade, pensões e outras transferências sociais, após a dedução de impostos e contribuições sociais. Estes rendimentos são depois divididos por cada membro do agregado em termos de adulto equivalente (cada membro da família tem um peso diferente).Embora o rendimento mediano tenha caído, a média manteve-se praticamente estável, ao aumentar apenas 0,3%. No entanto, as médias e medianas escondem o comportamento das margens.Segundo o INE, a desigualdade também diminuiu em 2021. Quando medida pelo Coeficiente de Gini, que varia entre 0 (total igualdade de rendimentos) e 100 (máxima desigualdade), desceu de 32 para 33, mas manteve-se ainda acima do pré-pandemia (31,2).Já o rácio S80/S20, que compara o rendimento dos 20% da população com maiores recursos com o rendimento dos 20% da população com menores recursos, diminuiu, de 5,7 em 2020 para 5,1 em 2021."Este comportamento pode ser explicado pela evolução dos decis da distribuição dos rendimentos: apenas os 30% das pessoas com menores rendimentos registaram um aumento dos rendimentos monetários líquidos entre 2020 e 2021", explica o INE.Ou seja, só as famílias mais pobres, as que receberam até 8.426 euros em 2020 (ou 601,9 euros por mês, se considerados 14 meses), é que viram os seus rendimentos subir. Em 2021, receberam 8.531 euros. A partir desse patamar, os rendimentos caíram.