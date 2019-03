Poiares Maduro: Dar a entender que Carlos Costa devia ser substituído é muito negativo

Miguel Poiares Maduro é da opinião que nesta legislatura o papel e a independência das autoridades reguladoras tem vindo a diminuir e aponta como exemplo o Conselho das Finanças Públicas e o Banco de Portugal.





"Acho que a ambiguidade não é positiva, ou seja, nós podemos ter uma avaliação, e como cidadãos e até como agentes políticos mais ou menos positiva do papel do governador do Banco de Portugal, mas temos que distinguir isso claramente de colocar em causa a independência do governador do Banco de Portugal. Portanto, dar a entender que, de alguma forma, o governador poderia ser substituído ou estaria na dependência do sistema político é muito negativo. Dar a entender que o sistema político deve poder substituir o governador do Banco de Portugal, do meu ponto de vista, tem uma consequência sistémica" afirma o antigo ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional do Governo de Passos Coelho.