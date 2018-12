Polícia deteve cinco taxistas por crime de especulação em Lisboa

Cinco taxistas foram detidos em dois dias, em Lisboa, pela Polícia de Segurança Pública (PSP), pelo crime de especulação, e saíram em liberdade depois de notificados para comparecer em tribunal, anunciou este domingo aquela força de segurança.





De acordo com a mesma fonte, três das detenções foram efectuadas entre as 09:40 e as 14:20 de hoje, na avenida Duque de Ávila, na avenida Almirante Reis e na rua Cecílio de Sousa, todas em Lisboa.





No sábado, as autoridades tinham detido mais dois taxistas pela prática de crimes idênticos, no transporte de cidadãos estrangeiros, desde a zona de chegadas do Aeroporto Humberto Delgado, para vários hotéis de Lisboa.



Todos os detidos foram notificados para comparecer em tribunal e saíram em liberdade, segundo a polícia.



O Comando Metropolitano de Lisboa "está a intensificar as operações de fiscalização rodoviária direccionadas para veículos de táxi, vocacionadas para a prevenção deste tipo de ilícito e, simultaneamente, para a redução da sinistralidade rodoviária", segundo um comunicado divulgado hoje pela PSP.