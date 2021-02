População deverá estar toda vacinada em dezembro

Portugal está a realizar uma média de 22 mil vacinas por dia e a expectativa é que a primeira fase de vacinação termine em abril. No segundo trimestre do ano "essa média vai subir para quatro vezes mais, porque haverá quatro vezes mais vacinas disponíveis" e será mesmo necessário "montar soluções de vacinação mais rápida". Mantendo-se o ritmo previsto, em dezembro toda a população estará vacinada.

O balanço foi feito esta terça-feira pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, o novo coordenador da campanha de vacinação contra a Covid-19 que há cerca de uma semana substituiu Francisco Ramos.

O país, disse Henrique Gouveia e Melo, atravessa atualmente um "período de estrangulamento na disponibilidade de vacinas", que tem a ver "com o quadro europeu em que se insere" e que não é um problema de distribuição nem de administração de vacinas, sublinhou.

A primeira fase, que deveria terminar em março, terá de deslizar para abril, mas depois disso, "se as vacinas chegarem ao ritmo a que estão previstas e se as conseguirmos administrar em tempo, o que não será um problema, deveremos atingir os 70% da população vacinada em finais de agosto, início de setembro", concretizou o responsável.

Das 1,98 milhões de doses que eram expectáveis no primeiro trimestre, o país recebeu já cerca de meio milhão, das quais 43 mil foram para os arquipélagos e 460 mil ficaram no continente. Cerca de 400 mil foram já administradas, estando em reserva 60 mil para as segundas doses e "prevenindo a hipótese de o fluxo de vacinas se quebrar, ou de as vacinas esperadas não chegarem todas ao país".

Na prática, foram administradas 294 mil primeiras doses e há outras 106 mil segundas doses já aplicadas, de acordo com os números a 8 de fevereiro, referiu o vice-almirante.