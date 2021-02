"Vacinação de 70% até setembro pode salvar 3.500 vidas"

Segundo o presidente do Conselho Nacional de Saúde Pública, Henrique Barros, uma taxa de vacinação de 70% alcançada até ao final de setembro pode salvar 3500 vidas. O especialista ouvido hoje no Infarmed definiu ainda uma meta de cerca de 350 casos diários como o cenário confortável.Quanto ao plano de vacinação, Henrique Barros espera encontrar "várias dinâmicas" populacionais no que toca à imunização e admite dois cenários, um em que a vacinação seja 90% eficaz, e um outro com 70% de eficácia. De qualquer das formas, se 70% da população for vacinada até ao final de setembro, a diferença no que toca a óbitos deverá ser estatisticamente insignificante.Além da imunização por vacinação, o especialista ressalta que existem neste momento em Portugal 1 milhão de pessoas imunes devido a infeções prévias, embora este tipo de imunização tenha uma validade máxima de seis meses, altura em que o corpo perde os anticorpos criados.