População portuguesa aumentou, mas o contributo veio dos imigrantes

A 31 de dezembro de 2022 residiam em Portugal 10.467.366 pessoas, de acordo com as estimativas do Instituto Nacional de Estatísticas. Comparando com o ano anterior, eram mais 46.249, sendo que este é o quarto ano consecutivo em que se verifica um crescimento.

O que salva os números, porém, é o saldo migratório e a chegada, no ano passado, de 86.889 estrangeiros, acima até dos 72.040 contabilizados em 2021. Estes novos residentes, além de serem suficientes para compensar o número de emigrantes que deixam o país, acabaram, também, por compensar o saldo natural negativo - com o número de mortes a ultrapassar os nascimentos em 40.640 pessoas. E compensam, também, o número de

Mais filhos e mães mais jovens

Ainda assim, há alguma evolução positiva, na medida em que a natalidade aumentou, com o o número médio de filhos por mulher em idade fértil a fixar-se nos 1,43 filhos, acima dos 1,35 de 2025.



Ao longo do ano passado nasceram 83.671 nados-vivos de mães residentes em Portugal, mais 5,1% do que os 79.582 de 2021, o que fez com que a taxa bruta de natalidade passasse dos 7,6 nascimentos por mil habitantes de 2021 para os 8 em 2022.





E outro dado que se alterou no ano passado foi o da idade média das mães: a idade média das mulheres ao nascimento de um filho (independentemente da ordem de nascimento) foi 31,7 anos, e a do nascimento do primeiro filho foi 30,3 anos - em ambos os casos menos 0,1 anos relativamente a 2021.





Por outro lado, as pessoas vivem até mais tarde, o que faz com que o chamado envelhecimento demográfico continue a acentuar-se. Este índice, que compara a população com mais de 65 anos com as crianças e jovens dos 0 aos 14 anos, atingiu, no final do ano passado, os 185,6 idosos por cada 100 jovens. Mais do que no ano anterior, portanto, em que eram 181,3 idosos por cada 100 jovens.



Refira-se, ainda, que a idade mediana da população residente em Portugal - que aqui corresponde à idade que divide a população em dois grupos de igual dimensão -, passou de 46,7 anos em 2021 para 47,0 anos em 2022.





Estes dados do INE têm por base os censos 2021, atualizados com os dados sobre nascimentos e óbitos ocorridos em 2022 registados nas Conservatórias do Registo Civil. Incluem, também, os valores estimados para os fluxos migratórios referentes a 2022.



(Notícia atualizada com mais informação)