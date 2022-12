Portagens e uso ocasional de transporte público mais caros

Comprar um automóvel em 2023 poderá não ser muito mais dispendioso do que hoje - no que aos impostos diz respeito - e abastecer o depósito também não, mas as portagens vão encarecer quase 5%. Os passes sociais mantêm o preço, mas o custo dos bilhetes ocasionais vai aumentar 6,11%.

