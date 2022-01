Portal das Finanças a funcionar após "falha momentânea"

O Portal das Finanças registou uma "falha momentânea", mas já voltou a estar acessível, disse hoje à Lusa fonte oficial do Ministério das Finanças."Houve algumas falhas, mas já está tudo restabelecido", referiu a fonte do gabinete do ministro de Estado e das Finanças, João Leão, à Lusa, sem precisar quanto tempo o Portal ficou inacessível aos utilizadores.A mesma fonte apontou que ocorreu "uma falha momentânea", mas assegurou que "já está tudo normalizado há mais de duas horas".Até ao momento não há informações sobre a razão desta falha no Portal das Finanças, a sua origem, ou a duração.