Portal dos fundos europeus vai permitir seguir execução dos orçamentos do Estado

Anunciado a reboque da discussão sobre a necessidade de reforçar a transparência da execução dos fundos comunitários na sequência da criação do inédito fundo de recuperação da União Europeia, o Governo apresentou, esta quarta-feira, o Portal Mais Transparência, que além de permitir o acompanhamento dos dinheiros europeus permitirá também seguir o andamento da execução dos orçamentos do Estado.Este portal "é muito mais do que uma ferramenta para os cidadãos acompanharem a execução dos fundos comunitários. Vai ser desenvolvido para poder permitir o acompanhamento da execução dos orçamento do Estado e outras diversas atividades da ação do Estado", revelou o primeiro-ministro, António Costa, na apresentação que decorreu no Terminal de Cruzeiros de Lisboa e que contou também com a presença, entre outros, do ministro do Planeamento, Nelson de Souza, da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, e da comissária europeia Elisa Ferreira.

"Não há democracia sem cidadania e a democracia sú subsiste quando os cidadãos veem reforçada a sua confiança no funcionamento das instituições", declarou ainda António Costa.



Antes, já Alexandra Leitão sinalizara que "fruto de um trabalho colaborativo muito grande", este portal além de, nesta "fase inicial do projeto", disponibilizar já informação detalhada quanto aos fundos comunitários, irá posteriormente "permitir aceder a uma área sobre o Orçamento do Estado e, progressivamente, serão ainda disponibilizados separadores sobre contratação pública e atendimento nos serviços públicos".



"A modernização e simplificação da administração pública não são apenas alicerces de um Estado mais eficiente, mas são também alicerces de um Estado mais transparente e, por consequência, de um pais mais justo e de uma democracia mais robusta", defendeu a governante.



Por seu turno, o ministro Nelson de Souza notou que "enquanto esperamos pelas decisões europeias (quanto aos planos nacionais), estamos construindo o edifício da governação do Plano de Recuperação e Resiliência". O responsável pela gestão dos fundos europeus realçou que já a partir de hoje será possível "obter informação detalhada e individualizada sobre cada uma das alterações até agora aprovadas no âmbito do PT 2020".



Souza sustentou que a transparência providenciada por este portal "pode ser usada como poderoso instrumento de gestão emocional e motivacional nas organizações", considerando que "sistemas de paredes e telhados de vidro expõem o processo, protagonistas e a sua ação, permitindo uma monitorização escrutinadora e dissuasora de desconfirmdiades" e incentivando os diferentes atores a cumprirem os "objetivos publicamente assumidos". Em suma, trata-se de um portal que possibilita "prestar conta do uso que fazemos dos dinheiros públicos, não importa a quem", concluiu.



(Notícia em atualização)