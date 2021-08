Brasileiros da Standard America instalam fábrica em Soure e vão contratar até 100 pessoas

Leia Também 75% do dinheiro para a compra de comboios vem de fundos europeus

A Standard America, empresa brasileira que fabrica placas eletrónicas, vai expandir o negócio e instalar uma fábrica em Portugal. A empresa industrial recebeu um incentivo do portugal 2020, no valor de 1,7 milhões de euros, e espera ainda arrecadar mais junto de investidores privados, para construir uma fábrica em Soure. O objetivo é concluir o projeto no primeiro semestre de 2020 e contratar entre 80 a 100 pessoas.A empresa tinha anunciado, em outubro do ano passado, que estava a concorrer ao Portugal 2020 para a realização deste projeto. Agora, vem confirmar que recebeu o apoio. "É oficial: a Standard America, industrial brasileira de placas eletrónicas, com sede em Campinas (São Paulo, Brasil), finalizou todas as etapas classificatórias do projeto Portugal 2020", pode ler-se no comunicado enviado às redações esta quinta-feira, 19 de agosto.De acordo com o comunicado, o apoio do Portugal 2020 será na ordem de 1,7 milhões de euros. Contudo, a Standard America "pretende captar cerca de 10 milhões de euros a partir de fundos privados". Para já, a empresa garante já ter sido procurada por estes privados, que "sinalizam investir também" neste projeto.Hidalgo Dal Colletto, presidente do grupo Standard, que agrega as marcas Standard America (presente no Brasil e nos Estados Unidos) e STD Europe, adianta ainda que, com a nova fábrica em Soure, serão criados "entre 80 e 100 empregos diretos no primeiro ano", para além dos postos de trabalho indiretos que poderão ser criados.O terreno para a construção da fábrica já está escolhido e as obras deverão arrancar em outubro. A empresa espera que a fábrica esteja construída no primeiro semestre de 2022 e, no primeiro ano de operação, estima faturar 2 milhões de euros, com duas linhas de produção. Portugal servirá de base para servir todo o mercado europeu.